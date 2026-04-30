Anxin Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Anxin Trust hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 31,42 Prozent auf 82,2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at