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29.10.2026 06:31:29
Anxin Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Anxin Trust hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Anxin Trust 134,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 166,7 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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