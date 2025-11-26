|
26.11.2025 06:31:28
ANY Security Printing Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ANY Security Printing Company hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 137,42 HUF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ANY Security Printing Company 143,68 HUF je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,75 Prozent auf 16,45 Milliarden HUF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,03 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
