ANY Security Printing Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ANY Security Printing Company hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 84,60 HUF eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 143,04 HUF je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,72 Milliarden HUF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,68 Milliarden HUF.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 593,95 HUF. Im Vorjahr waren 552,00 HUF je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,92 Prozent auf 71,86 Milliarden HUF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70,50 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at