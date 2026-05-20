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20.05.2026 06:31:29
ANY Security Printing Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ANY Security Printing Company hat am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 187,00 HUF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ANY Security Printing Company noch ein Gewinn pro Aktie von 275,42 HUF in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 17,19 Milliarden HUF in den Büchern – ein Minus von 26,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ANY Security Printing Company 23,54 Milliarden HUF erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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