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25.11.2026 06:31:29
ANY Security Printing Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ANY Security Printing Company hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 110,00 HUF. Im letzten Jahr hatte ANY Security Printing Company einen Gewinn von 137,42 HUF je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat ANY Security Printing Company mit einem Umsatz von insgesamt 15,10 Milliarden HUF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,45 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 8,22 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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