Anyang Iron Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anyang Iron Steel hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Anyang Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 7,27 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anyang Iron Steel 7,78 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at