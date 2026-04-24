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24.04.2026 06:31:29
Anyang Iron Steel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Anyang Iron Steel ließ sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anyang Iron Steel die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Anyang Iron Steel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,70 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anyang Iron Steel einen Umsatz von 5,43 Milliarden CNY eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,170 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,140 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Anyang Iron Steel 29,98 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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