Anyang Iron Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anyang Iron Steel hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,07 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,86 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at