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11.06.2026 06:31:29
ANYCOLOR hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ANYCOLOR gab am 10.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,58 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 65,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,66 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,97 Milliarden JPY eingefahren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 231,61 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 188,57 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat ANYCOLOR mit einem Umsatz von insgesamt 55,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 42,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 29,87 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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