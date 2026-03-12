ANYCOLOR mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ANYCOLOR hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,62 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ANYCOLOR ein EPS von 47,07 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at