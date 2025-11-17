AnyMind Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AnyMind Group hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

AnyMind Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,39 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,15 Prozent auf 15,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at