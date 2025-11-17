|
17.11.2025 06:31:29
AnyMind Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AnyMind Group hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
AnyMind Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,39 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,15 Prozent auf 15,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!