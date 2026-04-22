22.04.2026 06:31:29

Anyuan Coal Industry Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Anyuan Coal Industry Group lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 122,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,290 CNY gegenüber -0,280 CNY im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig standen 2,57 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 52,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Anyuan Coal Industry Group 5,39 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,290 CNY sowie einen Umsatz von 2,58 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen