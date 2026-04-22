Anyuan Coal Industry Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Anyuan Coal Industry Group lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 122,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 92,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,290 CNY gegenüber -0,280 CNY im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig standen 2,57 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 52,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Anyuan Coal Industry Group 5,39 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,290 CNY sowie einen Umsatz von 2,58 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at