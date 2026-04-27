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27.04.2026 06:31:29
Anyuan Coal Industry Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Anyuan Coal Industry Group hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite hat Anyuan Coal Industry Group im vergangenen Quartal 64,6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 92,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anyuan Coal Industry Group 822,3 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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