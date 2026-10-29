Anyuan Coal Industry Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anyuan Coal Industry Group hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Anyuan Coal Industry Group 68,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 86,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 520,7 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at