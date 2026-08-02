HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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02.08.2026 11:34:21
ANZ, NAB among banks funding Blackstone’s HSBC book buy: Australian media
At least A$30 billion in senior debt has been arranged through a residential mortgage-backed securitisationWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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