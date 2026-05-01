Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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01.05.2026 07:26:34
ANZ Bank’s profit tops estimates on CEO turnaround strategy
ANZ Group Holdings’ first-half profit surpassed analysts’ estimates on signs of improvement with the bank’s overhaul by chief executive officer Nuno Matos...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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