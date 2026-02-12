Promise Aktie
WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007
|
12.02.2026 06:55:29
ANZ shares soar as Matos’s cost-cutting shows early promise
Australian bank’s stock rises as much as 10% after strong quarterly results under former HSBC executiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!