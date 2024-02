Anzeigenplattform Scout24 erreicht eigene Ziele

München (Reuters) - Die Immobilienanzeigen-Plattform Scout24 profitiert vom angespannten Mietmarkt.

Der Betreiber von "Immobilienscout24.de" steigerte Umsatz und operatives Ergebnis im abgelaufenen Jahr kräftig und erreichte seine im Herbst angehobenen Ertragsziele. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 509,1 Millionen Euro, das operative Ergebnis aus dem gewöhnlichen Geschäft (Ebitda) dank eines strikten Kostenmanagements sogar um 21 Prozent auf 303,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dabei wuchs das Privatkundengeschäft mit 19 Prozent deutlich stärker als das lukrativere Geschäft mit Maklern und Immobilienprofis.

Die im Nebenwerteindex MDax notierte Scout24 hatte sich zuletzt ein Umsatzplus von 14 Prozent und ein Ebitda-Wachstum von 19 bis 21 Prozent vorgenommen. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 178,8 Millionen Euro, das war ein Plus von 45 Prozent.

Zu den Plänen für das laufende Jahr und darüber hinaus will sich Scout24 am Nachmittag auf seinem Kapitalmarkttag äußern. "Mit unserem diversifizierten Umsatzmodell und dem verbesserten Geschäftsmodell werden wir ein nachhaltiges Umsatzwachstum erzielen und gleichzeitig die Skalierbarkeit unseres Geschäfts vorantreiben", sagte Finanzvorstand Dirk Schmelzer. "Die Stärke des Unternehmens und die Dynamik, die wir in unserem Kerngeschäft sehen, stimmen uns für das Jahr 2024 und darüber hinaus zuversichtlich."

