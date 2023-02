Anzeigenplattform Scout24 trotzt der Immobilien-Krise

München (Reuters) - Die Krise auf dem Immobilienmarkt soll die Anzeigen-Plattform Scout24 nicht von ihrem Wachstumskurs abbringen.

2022 profitierte das Münchner Unternehmen weiter vom angespannten Mietmarkt, während das Geschäft mit Immobilienverkäufern und Hypotheken im zweiten Halbjahr schrumpfte, wie der Betreiber von ImmoScout24 am Dienstag mitteilte. Beim Umsatz landete Scout24 mit einem Zuwachs von 15 Prozent auf 447,5 Millionen Euro am oberen Rand der eigenen Erwartungen, beim operativen Gewinn sogar darüber: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 13 Prozent auf 251,1 Millionen Euro; in Aussicht gestellt hatte Scout24 ein Plus von elf bis zwölf Prozent. Der Nettogewinn kletterte um 36 Prozent auf 123,5 Millionen Euro.

"Trotz eines sehr unsicheren makroökonomischen Umfelds blicken wir vorsichtig optimistisch in das Jahr 2023 und haben einen soliden Start hingelegt", sagte Vorstandschef Tobias Hartmann. Die Entwicklungen im deutschen Immobilienmarkt seien für das Kerngeschäft von Scout24 positiv. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen wie bisher ein Umsatzwachstum um zwölf Prozent und ein um 13 Prozent steigendes Ebitda.

