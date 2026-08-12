Anzu Special Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anzu Special Acquisition A hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Anzu Special Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at