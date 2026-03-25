Anzu Special Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anzu Special Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anzu Special Acquisition A -0,360 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 75,00 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,230 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anzu Special Acquisition A -1,490 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,24 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,23 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at