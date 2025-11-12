Anzu Special Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anzu Special Acquisition A veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 USD gegenüber -0,370 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at