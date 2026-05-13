Anzu Special Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Anzu Special Acquisition A hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anzu Special Acquisition A 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at