AO Smith gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AO Smith hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 942,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 902,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at