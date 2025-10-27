|
27.10.2025 06:31:29
Aofu Environmental Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aofu Environmental Technology A hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Aofu Environmental Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 83,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 61,23 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
