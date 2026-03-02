Aofu Environmental Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aofu Environmental Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,2 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 87,5 Millionen CNY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,180 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,590 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 284,04 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 348,71 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at