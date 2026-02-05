AOI ELECTRONICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AOI ELECTRONICS hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 12,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AOI ELECTRONICS noch ein Gewinn pro Aktie von 26,99 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,77 Prozent auf 9,32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at