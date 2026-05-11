AOI ELECTRONICS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AOI ELECTRONICS äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 42,83 JPY. Im Vorjahresquartal waren -53,870 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,46 Prozent auf 9,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,26 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AOI ELECTRONICS ein Gewinn pro Aktie von 15,90 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AOI ELECTRONICS mit einem Umsatz von insgesamt 38,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 34,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at