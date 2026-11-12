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12.11.2026 06:01:38

AOK: Mehr Spezialisierung bei komplizierten OPs

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spezialisierung der Kliniken in Deutschland bei bestimmten schwierigen Operationen kommt nach einer Auswertung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) voran. Aufgrund von Vorgaben zur Erfahrung mit Eingriffen sind im neuen Jahr etwa Operationen an der Bauchspeicheldrüse in weniger Kliniken möglich, wie aus den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Daten hervorgeht. Dies gilt auch für Eingriffe zum Einsetzen künstlicher Kniegelenke.

Erstmals greifen 2027 auch "Mindestmengen" für Darmkrebs-Operationen. Eingriffe am Dickdarm können laut der Auswertung 652 Krankenhäuser vornehmen - weitere 22 Standorte, die es wollten, vorerst nicht.

Festgelegt werden Mindestzahlen für bestimmte Eingriffe vom Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken, dem obersten Entscheidungsgremium des Gesundheitswesens. Ziel ist, bei schwierigen, aber planbaren Eingriffen die Überlebens- und Heilungschancen von Patienten zu erhöhen, wie das Gremium erläutert. Dies gelinge im Durchschnitt in Kliniken besser, die risikoreiche Eingriffe öfter durchführen als Häuser, die dies selten tun.

Die Zahl der Standorte, die Bauchspeicheldrüsen-OPs vornehmen dürfen, sinkt der AOK-Übersicht zufolge im neuen Jahr um weitere 14 auf 272 Standorte. Im Jahr 2023 waren es noch 405 Kliniken. Hintergrund ist, dass seit Anfang 2025 eine Mindestvorgabe von 20 statt zuvor 15 Fällen pro Jahr einzuhalten ist.

Bei Implantationen von Kniegelenk-Prothesen sind nach aktuell 821 Standorten im nächsten Jahr noch 793 an der Versorgung beteiligt. Brustkrebs-Operationen vornehmen können 2027 noch 365 Krankenhäuser nach 377 in diesem Jahr.

Nur Kliniken, die eine festgelegte Mindestmenge im Folgejahr voraussichtlich erreichen, dürfen die Behandlung anbieten. Eine Prognose der Fallzahl geben die Krankenhausträger an die Landesverbände der Krankenkassen, die diese Einschätzung prüfen.

Die Prüfergebnisse, die jeweils bis Anfang Oktober vorliegen, waren nun Grundlage für die Auswertung der AOK. Bietet eine Klinik eine Behandlung an, obwohl sie eine geltende Mindestvorgabe nicht erfüllt, hat sie dafür keinen Anspruch auf Bezahlung durch die Krankenkassen./sam/DP/zb

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