AOKI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AOKI hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 6,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,29 Milliarden JPY – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AOKI 40,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at