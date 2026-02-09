AOKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AOKI hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 22,12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,44 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47,32 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AOKI einen Umsatz von 46,49 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at