|
09.02.2026 06:31:29
AOKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AOKI hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 22,12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,44 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47,32 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AOKI einen Umsatz von 46,49 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!