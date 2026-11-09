AOKI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AOKI hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 40,30 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at