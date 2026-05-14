AOKI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AOKI stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

AOKI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 67,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 59,24 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,11 Prozent auf 63,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte AOKI 63,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 112,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 113,89 JPY erwirtschaftet worden.

AOKI hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 194,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 192,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at