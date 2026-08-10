AOKI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AOKI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 43,05 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AOKI 43,74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at