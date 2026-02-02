Aon: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aon präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,82 USD gegenüber 3,28 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Aon 4,30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 17,02 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 12,49 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Aon in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,18 Milliarden USD im Vergleich zu 15,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at