Aon Aktie
WKN DE: 865852 / ISIN: US0373891037
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05.06.2026 05:42:19
Aon-Cyberchef: «Banken müssen sich in völlig neuem Tempo anpassen»
Cyber-Angriffe werden häufiger, doch die Schäden sind tendenziell weniger gravierend. Manuel Pachlatko von Aon, einem der weltweit grössten Versicherungsbroker, erklärt, warum Schweizer Unternehmen besser vorbereitet sind, wo KI neue Risiken schafft – und weshalb Verwaltungsräte Cyber-Risiken nicht delegieren können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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