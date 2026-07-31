Aon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aon lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 2,58 USD. Im letzten Jahr hatte Aon einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 4,25 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,24 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at