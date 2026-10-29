Aon vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aon stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,10 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at