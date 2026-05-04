Aon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aon hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5,63 USD. Im letzten Jahr hatte Aon einen Gewinn von 4,43 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aon einen Umsatz von 4,75 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at