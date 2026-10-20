Aon Aktie
WKN DE: 865852 / ISIN: US0373891037
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20.10.2026 06:00:00
Aon warnt: Die einstigen Cashcows der Versicherer geraten unter Druck
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Steigende Schadenkosten, neue Cyberrisiken und die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz verändern das Versicherungsgeschäft. Gleichzeitig nimmt der internationale Wettbewerb zu. Der neue Aon-Trendbarometer zeigt, wo Schweizer Player unter Druck geraten.
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