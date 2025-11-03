Aon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aon lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aon 1,57 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,00 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

