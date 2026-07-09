Counsel Aktie
WKN: 877178 / ISIN: CA22226R1029
|
10.07.2026 01:42:31
Aon's General Counsel Sold $216,000 in Stock. The 14% Earnings Growth Matters More
Darren Zeidel, general counsel of Aon plc (NYSE:AON), sold 600 shares of Class A Ordinary Stock on July 7, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($360.00); post-transaction value based on July 7, 2026 market close ($359.82).Aon plc is a leading global professional services firm with approximately 60,000 employees and a market capitalization of $76 billion, positioning it as a dominant player in the insurance brokerage and risk consulting industry. The company leverages its extensive geographic footprint and integrated service platform to deliver enterprise-level risk management and human capital solutions. Aon's competitive advantage derives from its comprehensive service offerings, deep client relationships, and scale in both commercial risk and human capital advisory segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!