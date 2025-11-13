Aoyama Trading: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aoyama Trading hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -30,87 JPY. Ein Jahr zuvor waren -28,700 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at