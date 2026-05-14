14.05.2026 06:31:29

Aoyama Trading präsentierte Quartalsergebnisse

Aoyama Trading stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52,21 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Aoyama Trading 60,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,38 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 47,95 JPY. Im Vorjahr hatte Aoyama Trading 63,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Aoyama Trading hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 189,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 194,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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