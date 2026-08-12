Aoyama Trading verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aoyama Trading hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 43,97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at