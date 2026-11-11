Aoyama Trading vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aoyama Trading hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -10,290 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Aoyama Trading hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at