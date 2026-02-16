Aoyama Trading: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aoyama Trading hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 26,19 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aoyama Trading 46,35 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,19 Prozent auf 46,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 48,37 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at