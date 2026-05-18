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18.05.2026 06:31:29
Aoyama Zaisan Networks Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Aoyama Zaisan Networks Company hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 24,23 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aoyama Zaisan Networks Company 16,61 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Aoyama Zaisan Networks Company 7,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,51 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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