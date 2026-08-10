Aoyama Zaisan Networks Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aoyama Zaisan Networks Company hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,29 JPY, nach 35,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aoyama Zaisan Networks Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at